Dolar AS Perkasa di Tengah Keraguan Investor terhadap Prospek Pemulihan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) mengalami penguatan di tengah keraguan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi global "Investor berpaling dari aset safe-haven karena kekhawatiran covid-19 yang mengaburkan prospek pemulihan ekonomi," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 Agustus 2021.Ibrahim mengungkapkan bahwa persetujuan penuh FDA AS terhadap vaksin covid-19 Pfizer Inc./BioNTech SE awal pekan ini telah meningkatkan harapan bahwa tingkat inokulasi akan meningkat dan meningkatkan selera risiko global. Dengan demikian, AS diperkirakan dapat mengendalikan covid-19 pada awal 2022 jika tingkat vaksinasi meningkat."Kekhawatiran tentang penyebaran global covid-19 dan varian Delta khususnya, di samping tanda-tanda bahwa Federal Reserve AS dapat memulai pengurangan aset nanti pada 2021, berkontribusi pada reli ini," papar dia.Namun demikian, lanjut Ibrahim, beberapa investor bertaruh bahwa penyebaran covid-19 yang terus berlanjut akan mengurangi kemungkinan The Fed mengumumkan garis waktu untuk pengurangan aset dan kenaikan suku bunga pada simposium Jackson Hole tahunan, yang berlangsung pada 26-28 Agustus."Gelombang optimisme tampaknya telah terjadi, sehingga mengangkat mata uang komoditas dengan mengorbankan dolar. Jackson Hole 'menampakkan diri sebagai ujian utama berikutnya,' tetapi mengingat ketidakpastian terhadap kemungkinan Fed untuk melihat satu atau dua cetakan penggajian bintang lainnya, meskipun pengumuman penurunan aset pada 2021 masih mungkin terjadi," jelas dia.Dari faktor internal, Ibrahim menilai bahwa strategi dalam memulihkan perekonomian nasional terus menunjukkan hasil yang membaik dari waktu ke waktu. Pemerintah berkomitmen dalam menangani covid-19 dari sisi kesehatan yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Hal ini berpengaruh terhadap permintaan domestik yang tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93 persen (yoy), dan juga direspons dengan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,54 persen (yoy)."Perbaikan permintaan global juga menjadi stimulus tambahan sehingga ekspor dan impor dapat tumbuh tinggi masing-masing sebesar 31,78 persen dan 31,22 persen (yoy). Momentum pemulihannya terlihat di kuartal II-2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi global, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 7,07 persen (yoy)," urai Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg, pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.397 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari posisi Rp14.392 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.395 per USD. Rupiah juga melemah tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp14.390 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.408 per USD atau turun 17 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.391 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.380 per USD hingga Rp14.420 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)