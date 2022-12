Harga Emas Antam Naik Rp10 Ribu! Sentuh Rp991 Ribu/Gram

Emas batangan 0,5 gram Rp545,5 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp991 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,92 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,85 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,73 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,4 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,38 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,69juta.

Emas batangan 100 gram Rp93,31 juta.

Emas batangan 250 gram Rp233,01 juta.

Emas batangan 500 gram Rp465,82 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp931,6 juta.

Jakarta: Harga emas Antam pagi ini berada di level Rp991 ribu per gram atau naik Rp10 ribu per gram ketimbang perdagangan kemarin. Harga emas Antam naik meskipun harga emas dunia berbalik arah.Dikutip dari laman Logam Mulia, Kamis, 1 Desember 2022, harga emas Antam satu gram sebesar Rp991 ribu. Sementara itu, harga emas Antam buyback sebesar Rp898 ribu per gram atau naik sebesar Rp13 ribu per gram.Sedangkan untuk harga perak hari ini dipatok di harga Rp11.700 per gram naik Rp50 per gram dari harga kemarin Rp11.650 per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 1 Desember 2022:Harga dunia emas merosot pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), berbalik melemah dari keuntungan sesi sebelumnya. Namun harga emas masih tetap bertahan di atas level psikologis USD1.750 karena investor bereaksi terhadap pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Mengutip Antara, Kamis, 1 Desember 2022, Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD3,80 atau 0,22 persen menjadi USD1.759,90 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.779,00 dan terendah di USD1.758,21.Emas berjangka terangkat USD8,40 atau 0,48 persen menjadi USD1.763,70 pada Selasa, 29 November 2022 setelah tergelincir USD13,70 atau 0,78 persen menjadi USD1.740,30 pada Senin, 28 November 2022, dan menguat USD8,40 atau 0,48 persen menjadi USD1.754 pada Jumat, 26 November 2022.