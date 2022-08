Rupiah Keok di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah tidak bertenaga pada pembukaan perdagangan akhir pekan ini. Mata uang Garuda tersebut melemah ke level Rp14.908 per USD, melanjutkan pelemahan pada penutupan perdagangan kemarin yang berada di posisi Rp14.932,5 per USDMengutip data Bloomberg, Jumat, 5 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD kembali melemah 24,5 poin atau setara 0,16 persen dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.Rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.896,5 per USD hingga Rp14.910,5 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,52 persen.Menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada pagi ini berada di posisi Rp14.925 per USD, turun lima poin atau 0,033 persen.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS memang mengalami kenaikan terhadap mata uang lainnya pada hari Kamis, 4 Agustus 2022.Penguatan tersebut terjadi setelah kenaikkan yang mengejutkan pada data industri jasa AS pada Juli. Selain itu, komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve minggu ini juga mendukung greenback.Untuk perdagangan hari ini, ia memprediksi mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun kembali ditutup melemah di rentang Rp14.920 hingga Rp14.970 per USD.