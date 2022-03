Akhir Pekan, Dolar AS Rebound

Mengutip Antara, Sabtu, 19 Maret 2022, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya terakhir naik 0,2 persen pada 98,190.



Dolar AS juga naik 0,1 persen versus yuan Tiongkok di pasar luar negeri di 6,3716 yuan. Terhadap yen Jepang, dolar naik 0,4 persen mencapai level tertinggi baru enam tahun.

Isyarat tersebut disampaikan oleh dua pembuat kebijakan Federal Reserve yang paling hawkish . Ia mengatakan bank sentral perlu mengambil langkah lebih agresif untuk memerangi inflasi.



"Untuk dolar, pembicaraan Fed yang hawkish telah mengembalikan angin ke layarnya," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions, Joe Manimbo.

New York: Indeks dolar AS bangkit dari penurunan pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), imbas kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif untuk menangani inflasi AS Di sisi lain, euro turun 0,4 persen menjadi 1,1054 dolar tetapi naik 1,3 persen untuk minggu ini. Di pasar mata uang kripto, bitcoin naik sekitar 2,0 persen dan ether naik sekitar 5,0 persen.Sebelumnya, The Fed menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase dalam upaya untuk menjinakkan inflasi pada level tertinggi 40 tahun. Itu adalah kenaikan pertama dalam tiga tahun, dan The Fed juga mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga akan datang.