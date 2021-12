Rupiah Sore Tergelincir ke Level Rp14.334/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu, 15 Desember 2021 terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah turun ke level Rp14.334 per USD, turun 9,5 poin atau setara 0,07 persen dari posisi Rp14.324 per USD pada penutupan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah terpantau menguat 12 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp14.333 per USD dari perdagangan hari sebelumnya di posisi 14.345 per USD.Sedangkan berdasarkan pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.337 per USD dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.348/USD.Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menilai kurs rupiah mungkin masih berpeluang tertekan hari ini karena kenaikan data inflasi produsen AS di November yang dirilis semalam.Data menunjukkan data inflasi produsen AS mencapai 9,6 persen year on year (yoy). Menurut Ariston, data tersebut semakin menguatkan persoalan kenaikan inflasi di Negeri Paman Sam yang di luar kewajaran."Target inflasi bank sentral AS hanya dua persen. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mempercepat pengetatan moneter. Dini hari nanti bank sentral AS akan merilis keputusannya," ujar Ariston, dilansir dari Antara.Pelaku pasar berekspektasi akan ada penambahan pengurangan pembelian obligasi agar proses tapering berlangsung lebih cepat, yang kemudian akan diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan. Pengetatan moneter akan mendorong penguatan dolar AS."Dari dalam negeri, data neraca perdagangan November akan dirilis. Surplus yang besar seperti bulan sebelumnya bisa menopang nilai tukar rupiah," kata Ariston.