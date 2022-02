Balik Arah, Kurs Rupiah Tak Berkutik terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Selasa terpantau melemah ketimbang pembukaan pada pagi tadi di level Rp14.389 per USD. Mata uang Garuda ambruk di tengah rencana The Fed yang mulai memperketat kebijakan moneter dengan mengurangi pembelian aset dan menaikkan suku bunga.Mengutip Bloomberg, Selasa, 8 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir tertekan ke posisi Rp14.399 per USD, melemah 6,5 poin atau setara 0,05 persen dibandingkan dengan pembukaan pada pagi tadi. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.374 hingga Rp14.410 per USD.Sementara itu, dolar dan euro melemah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menenangkan ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga yang mendorong imbal hasil obligasi regional di Eropa ke level tertinggi multi-tahun.Tidak perlu pengetatan kebijakan moneter besar-besaran di zona euro karena inflasi akan menurun dan bisa stabil di sekitar target ECB sebesar 2,0 persen, Lagarde mengatakan pada sidang Parlemen Eropa.Pekan lalu ECB membuka pintu untuk kenaikan suku bunga pada 2022 karena risiko inflasi meningkat, sementara data yang menunjukkan lompatan tak terduga dalam pekerjaan AS yang diciptakan pada Januari juga meningkatkan spekulasi jadwal yang lebih cepat bagi Federal Reserve (Fed) untuk menaikkan suku bunga.Ekspektasi suku bunga baru untuk Fed dan ECB mengadu dolar dan euro terhadap satu sama lain yang akan lebih unggul. Data harga konsumen AS yang akan dirilis pada Kamis siap menjadi penentu titik data utama."Euro-dolar akan berada dalam semacam tarik ulur antara dua kekuatan ini, tetapi pada akhirnya dengan IHK di AS, kita mungkin akan mengalami sedikit lebih banyak pemulihan dolar," kata Direktur Pelaksana Manajemen Aset BK Kathy Lien.Wall Street sebagian besar lebih rendah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Investor mencerna hasil laporan keuangan kuartalan baru-baru ini dari pemilik Facebook Meta Platforms dan saham megacaps lainnya, sementara Peloton melonjak menyusul laporan minat dari pembeli potensial, termasuk Amazon.Indeks Dow Jones Industrial Average naik tipis 1,39 poin atau 0,004 persen menjadi 35.091,13. Indeks S&P 500 kehilangan 0,37 persen atau 16,66 poin menjadi 4.483,87. Indeks Komposit Nasdaq merosot 0,58 persen atau 82,34 poin menjadi 14.015,67.