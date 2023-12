Rupiah Melemah setelah BI Tetapkan Suku Bunga

Advertisement

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Pelaku pasar sudah mengantisipasi aksi Bank Indonesia (BI) yang menjaga suku bunga.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah terhadap mata uang dolar AS ke posisi Rp15.525 per USD atau melemah 0,09 persen penutupan Kamis, 21 Desember 2023. Yahoo Finance juga mencatat mata uang rupiah juga melemah 0,15 persen menjadi Rp15.528 per USD.Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan mata uang rupiah bergerak sideways menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) hari ini. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah berpotensi berada di rentang Rp15.450 per USD hingga Rp15.550 per USD.RDG BI pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya atau BI rate sebesar 6 persen. Suku bunga deposit facility dipertahankan sebesar 5,25 persen, dan suku bunga lending facility juga tetap sebesar 6,75 persen.Selain itu, ia mengatakan imbal hasil (yield) obligasi Pemerintah Indonesia juga mendatar karena tren sideways rupiah terus berlanjut. Hal itu juga mempertimbangkan kondisi bahwa surplus perdagangan Indonesia berlanjut, dan inflasi domestik terkendali.Surplus neraca perdagangan Indonesia pada November 2023 sebesar USD2,41 miliar lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Oktober 2023 sebesar USD3,47 miliar.Inflasi pada November 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2023 tercatat sebesar 0,38 persen secara month to month (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,86 persen year on year (yoy).Volume perdagangan obligasi pemerintah membukukan Rp14,18 triliun, lebih rendah dibandingkan volume perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp15,15 triliun. Kepemilikan asing pada obligasi Indonesia naik Rp2,37 triliun menjadi Rp843 triliun (14,98 persen dari total beredar) pada 19 Desember 2023.