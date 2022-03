IHSG Diperkirakan Bergerak Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) bergerak melemah seiring dengan sentimen pergerakan negatif bursa global dan regional.Bursa Amerika Serikat ditutup melemah pada Rabu, 23 Maret 2022. Tercatat indeks Nasdaq ditutup negatif 1,3 persen, Dow Jones (DJIA) melemah 1,3 persen, dan S&P 500 terkoreksi 1,2 persen. Lalu, pagi ini pasar regional dibuka melemah, Nikkei melemah 1,2 persen, dan Kospi melemah 0,6 persen."Kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah hari ini, seiring dengan sentimen negatif dari bursa global dan regional," kata tim riset Kamis, 24 Maret 2022.Bursa Amerika Serikat tertekan oleh tensi perang yang semakin panas antara Rusia dan Ukraina, serta ketakutan pelaku pasar akan kenaikan harga minyak, khususnya minyak WTI melesat ke USD114 per barel yang dikhawatirkan dapat memicu lonjakan inflasi.Di sisi lain, pelaku pasar juga akan menantikan data initial jobless claim mingguan yang akan dirilis. Pelaku pasar juga tengah mencermati yield US Treasury 10 tahun yang turun ke level 2,3 persen.Di samping itu, pasar komoditas terpantau bergerak menguat. Harga nikel naik 14,4 persen menjadi USD32.375 per ton, batu bara naik 8,1 persen ke level USD270 per ton, harga CPO naik 4,5 persen ke level 6.529 ringgit Malaysia per ton, minyak naik 2,3 persen ke level USD114,4 per bbl, dan emas naik 1,2 persen menjadi USD1.950 per toz.Sementara dari dalam negeri pelaku pasar masih akan memantau perkembangan kasus covid-19. Telah terjadi penambahan 6.376 kasus baru covid-19 di Indonesia kemarin dengan positivity rate sebesar 5,8 persen, recovery rate sebesar 94,6 persen, dan kasus aktif sebanyak 168.563 kasus.