Menguat Tipis, Harga Emas Antam Dibanderol Rp932 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Rabu terpantau di level Rp932 ribu per gram atau menguat tipis ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp931 ribu per gram. Harga logam mulia mampu menguat meski belum melewati harga psikologis di atas Rp1 juta per gram di tengah lonjakan Omicron di Tanah Air.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Rabu, 2 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,6 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,8 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp43 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp87 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp219 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp438 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp876 juta.Di sisi lain, harga emas dunia kembali memperpanjang kenaikannya untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Emas dunia berada di atas level USD1.800, didorong oleh melemahnya dolar AS dan ketegangan antara Rusia-Ukraina.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange terangkat USD5,10 atau 0,3 persen menjadi USD1.801,50 per ons. Sehari sebelumnya, emas berjangka meningkat USD9,80 atau hampir 0,6 persen menjadi USD1.796,40 setelah jatuh USD8,4 atau 0,47 persen menjadi USD1.786,60."Emas terus ditarik bolak-balik karena pasang surut pasar obligasi AS, serta kekuatan dolar AS," pungkas Kepala analis pasar CMC Markets UK Michael Hewson.