Belum Mampu Salip Dolar, Rupiah Pagi Melemah ke Level Rp14.250/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 24 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.250 per USD, melemah 7,5 poin atau 0,05 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.242 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.232-Rp14.250 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,42 persen.Dolar AS tergelincir secara menyeluruh terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Sentimen risiko di pasar keuangan global meningkat, menghapus kenaikannya di sesi sebelumnya setelah Federal Reserve AS mengisyaratkan rencana untuk menarik kembali stimulusnya tahun ini.Melansir Antara, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya, tergelincir 0,5 persen pada 93,037. Yuan Tiongkok di perdagangan luar negeri menguat terhadap greenback di 6,4599 per dolar.Poundsterling memperpanjang kenaikannya pada Kamis pekan ini, setelah bank sentral Inggris (Bank of England) mengatakan dua pembuat kebijakannya telah memilih untuk mengakhiri lebih awal pembelian obligasi pemerintah, dan pasar mengedepankan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga hingga Maret.Di pasar negara berkembang, lira Turki anjlok ke rekor terendah setelah penurunan suku bunga mengejutkan 100 basis poin menjadi 18 persen yang terjadi meskipun inflasi mencapai 19,25 persen pada bulan lalu.