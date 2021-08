Kurs Rupiah Ditutup Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini bergerak stabil . Setelah sebelumnya mata uang Garuda ini bergerak melemah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 27 Agustus 2021, rupiah stabil di level Rp14.417 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah sempat bergerak melemah ke posisi Rp14.425 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.417-Rp14.445 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,62 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.415 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga lima poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.420 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.431 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan kurs rupiah berpeluang melemah kembali hari ini dengan sentimen penguatan dolar AS menjelang pidato Jerome Powell mengenai kebijakan moneter AS ke depan di acara Jackson Hole malam ini.Menurut Ariston, pasar kelihatannya berkonsolidasi mengantisipasi kemungkinan Powell akan mengindikasikan tapering dimulai pada akhir tahun ini.Kebijakan tapering yang mengurangi pembelian aset atau obligasi, lanjutnya, akan mengurangi likuiditas dolar di pasar sehingga bisa mendorong penguatan dolar AS."Tapering ini juga nantinya akan berlanjut ke kebijakan kenaikan suku bunga AS yang tentunya akan memicu para pelaku pasar untuk mengkalkulasi ulang risiko dan posisinya di pasar keuangan," ujar Ariston, dilansir Antara.(AHL)