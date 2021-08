Perbaikan Ekonomi AS Bikin Rupiah Tergelincir di Tengah Positifnya Ekonomi RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini melemah di tengah pertumbuhan positif ekonomi Indonesia kuartal II-2021. Hal ini disebabkan oleh kuatnya data eksternal ekonomi Amerika Serikat (AS) sehingga menahan laju penguatan mata uang Garuda tersebut pada hari sebelumnya."Membaiknya data ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 tidak serta merta bisa menopang terhadap penguatan mata uang Garuda. Hal ini disebabkan data eksternal yang begitu kuat, terutama komentar Wakil Ketua Fed Richard Clarida dan membaiknya data ekonomi Amerika Serikat (AS)," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Kamis, 5 Agustus 2021.Ibrahim menjelaskan bahwa dolar AS siap untuk mendorong lebih tinggi pada Kamis besok karena komentar hawkish dari Federal Reserve AS. Hal tersebut mendorong pasar untuk memajukan kemungkinan waktu pengetatan kebijakan, sementara tindakan di Eropa dan Jepang tetap pada prospek yang jauh.Reli itu terjadi setelah Wakil Ketua Fed Richard Clarida mengatakan kondisi untuk kenaikan suku bunga dapat dipenuhi pada akhir 2022, menyiapkan langkah untuk langkah pada awal 2023.Richard Clarida bersama tiga anggota Fed lainnya juga mengisyaratkan langkah untuk mengurangi pembelian obligasi akhir tahun ini atau awal tahun depan, tergantung pada bagaimana nasib pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan ke depan."Ini mencerminkan pergeseran hawkish di antara komite tentang risiko inflasi yang lebih persisten, dan untuk mencapai kerangka inflasi baru Fed. Ini semua untuk mengatakan bahwa taruhan untuk penggajian Jumat, dan penggajian berikutnya sangat tinggi," paparnya.Prediksi laporan pekerjaan dengan keyakinan apapun diakuinya sangat rumit karena penyebaran varian delta dan kemacetan tenaga kerja yang berdampak pada guncangnya pasar. Sehingga untuk sementara ini perkiraan rata-rata penggajian adalah 870 ribu dengan kisaran perkiraan membentang dari 350 ribu hingga 1,6 juta."Kondisi itu menambah kesuraman data beragam hari Rabu di mana laporan ADP yang sangat lemah tentang perekrutan swasta berbenturan dengan data terkuat yang pernah ada untuk layanan AS," urai Ibrahim.Selain itu, menjelang pertemuan penetapan kebijakan terbaru Bank of England, bank sentral dapat bergerak selangkah lebih dekat ke pengetatan kebijakan moneter sambil meningkatkan perkiraan pertumbuhan dan inflasi.Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.343 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 30 poin atau setara 0,21 persen dari posisi Rp14.313 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.340 per USD. Rupiah mengalami pelemahan sebanyak 20 poin atau setara 0,14 persen dari Rp14.320 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.342 per USD atau melemah 18 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.324 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.290 per USD hingga Rp14.330 per USD," tutup Ibrahim.(Des)