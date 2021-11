Kurs Rupiah Pagi Berjaya di Awal Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terpantau menguat ketimbang penutupan perdagangan di akhir pekan lalu di level Rp14.219 per USD. Mata uang Garuda mampu membungkam mata uang Paman Sam di tengah lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS) Mengutip Bloomberg, Senin, 15 November 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di posisi Rp14.205 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.180 hingga Rp14.211 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.143 per USD.Di sisi lain, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), karena kenaikan inflasi mendorong investor meningkatkan spekulasi untuk kenaikan suku bunga AS.Indeks dolar terhadap sekeranjang mata uang saingannya melemah 0,04 persen pada 95,116 setelah jatuh serendah 94,991. "Konsumen jelas lebih khawatir tentang pertumbuhan pendapatan riil karena inflasi melampaui upah untuk saat ini, dan itu membebani sentimen," kata Erik Nelson, ahli strategi makro di Wells Fargo.Sementara itu, dolar melemah 0,14 persen pada 113,915 yen setelah jatuh ke level 113,77 yen. Euro turun 0,06 persen pada USD1,1443 setelah sebelumnya jatuh ke level terendah hampir 16 bulan di USD1,1433.Poundsterling naik 0,39 persen terhadap dolar dan dolar Australia yang sensitif terhadap risiko naik 0,53 persen pada 0,733 dolar AS setelah sebelumnya tenggelam. Dalam mata uang kripto, bitcoin turun 1,0 persen menjadi USD64.104,89 setelah sempat mencapai rekor tertinggi USD69 ribu di awal pekan.