Kurs Rupiah Pagi Curi Panggung Kemenangan dari Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat daripada penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.277 per USD. Mata uang Garuda sukses membungkam mata uang Paman Sam di tengah lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS) yang menyentuh level tertinggi.Mengutip Bloomberg, Jumat, 12 November 2021, perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.254 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.254 hingga Rp14.265 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.210 per USD.Sementara itu, dolar AS melonjak ke level tertinggi hampir 16 bulan terhadap euro dan mata uang lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal tersebut terjadi setelah data inflasi AS terpanas dalam 30 tahun mendorong spekulasi bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari perkiraan.Berita soal harga-harga konsumen AS naik bulan lalu pada laju tahunan tercepat sejak 1990 memicu spekulasi bank sentral AS akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan ketika para pedagang mempertanyakan pendiriannya bahwa inflasi tinggi saat ini adalah sementara.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya tampak bersiap untuk kenaikan hari kedua berturut-turut, menyentuh 95,197, tertinggi sejak 22 Juli 2020. Terakhir indeks menguat 0,36 persen pada 95,1630.Euro melemah 0,28 persen pada 1,1446 dolar AS setelah mencapai 1,1430 dolar AS, terendah sejak Juli 2020. "Rasanya seperti kita masih memperdagangkan dampak IHK (indeks harga konsumen)," kata Ahli Strategi Valas UBS Vassili Serebriakov, di New York."Jalur resistensi paling kecil dalam jangka pendek tampaknya dolar lebih tinggi.. Inflasi yang lebih kuat melemahkan narasi sementara, yang berarti The Fed mungkin perlu melakukan pengetatan lebih cepat," tambahnya.Analis Senior FXstreet Joseph Trevisani mengatakan taruhan terkait inflasi hari kedua dan penutupan pasar obligasi AS untuk liburan Hari Veteran kemungkinan mengurangi volume perdagangan dan meningkatkan volatilitas harga."Umumnya ketika pasar obligasi ditutup, ada lebih sedikit likuiditas dan Anda cenderung mendapatkan pergerakan yang lebih berlebihan karena ada lebih sedikit likuiditas untuk menyerap pergerakan tertentu," pungkasnya.