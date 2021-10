Rupiah Pagi Stagnan di Level Rp14.217 per USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah tak bergerak alias stagnan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat ( USD ) pada pembukaan perdagangan Selasa pagi. Mata uang Garuda dibuka berimbang dengan mata uang Paman Sam.

Mengutip data Bloomberg, Rabu, 13 Oktober 2021, kurs rupiah masih berada di posisi Rp14.217 per USD dari penutupan perdagangan kemarin.Rupiah berada pada rentang Rp14.216-Rp14.222 per USD dengan year to date return 1,19 persen. Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga tak bergerak di level Rp14.215 per USD dari perdagangan sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan lebih rendah di level Rp 14.217 per USD dari hari sebelumnya di level Rp14.210 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) mencapai level tertinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), di tengah ekspektasi pasar akan pembelian obligasi secara besar-besaran bulan depan.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, menyentuh 94,563. Angka ini tertinggi sejak akhir September 2020.Dolar juga menguat terhadap euro, dengan mata uang bersama turun 0,23 persen pada 1,1525 dolar AS, terendah sejak Juli 2020.