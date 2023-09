Masih Terdampak Tren Suku Bunga AS, Rupiah Lanjut Melemah

Suku bunga naik lagi



Advertisement

Fokus investor

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa ditutup melemah 87 poin atau 0,56 persen menjadi Rp15.490 per USD dari penutupan sebelumnya Rp15.403 per USD."Meningkatnya kekhawatiran akan penutupan pemerintahan (government shutdown) AS tidak banyak menghalangi penguatan dolar AS dengan suku bunga yang lebih tinggi," ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, dilansir Antara, Selasa, 26 September 2023.Ia menyebutkan, Kongres AS mempunyai waktu kurang dari seminggu untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran dan mencegah penutupan pemerintahan. Namun, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat mengindikasikan hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mencapai konsensus.Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari menyampaikan suku bunga setidaknya naik sekali lagi pada 2023, dan kemungkinan lebih tinggi hingga 2024.Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang disampaikan Ketua Fed Jerome Powell pada pekan lalu, yakni inflasi tinggi di AS dan pasar tenaga kerja yang ketat kemungkinan menyebabkan kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini.Di Asia, pengembang properti China Evergrande Group melaporkan pihaknya takkan dapat menerbitkan utang baru karena penyelidikan pemerintah terhadap anak perusahaannya, Hengda Real Estate Group.Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas pengawasan peraturan yang lebih ketat terhadap sektor ini seiring perjuangan menghadapi krisis uang tunai selama tiga tahun."Fokus minggu ini adalah pada data indeks manajer pembelian dari Tiongkok untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai aktivitas bisnis,” ucap Ibrahim.Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Selasa turut melemah ke posisi Rp15.464 dari sebelumnya Rp15.399 per USD.