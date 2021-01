Optimisme Pasar ke Biden Angkat Gerak Kurs Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, pada Kamis, berpeluang menguat seiring optimisme pasar terhadap pemerintahan Joe Biden.Rupiah dibuka menguat 22 poin atau 0,16 persen ke posisi Rp14.013 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.035 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures mengatakan hari ini rupiah mungkin masih berpeluang menguat terhadap dolar AS."Rupiah berpotensi menguat didukung optimisme pasar terhadap potensi pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dan rencana stimulus fiskal besar AS di bawah kepemimpinan Joe Biden," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Januari 2021.Menurut Ariston, optimisme tersebut mendorong pelaku pasar kembali masuk ke aset berisiko dan mendorong pelemahan dolar AS. Di sisi lain, lanjutnya, pasar masih mewaspadai kenaikan kasus positif covid-19 di Tanah Air."Hal tersebut bisa memicu pembatasan aktivitas ekonomi yang lebih panjang, yang bisa memicu pelemahan nilai tukar rupiah lagi," kata Ariston.Jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia bertambah 12.568 pada Rabu, 20 Januari 2021 kemarin sehingga total kasus positif menjadi 939.948 kasus.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.950 per USD hingga Rp14.100 per USD. Pada Rabu lalu, rupiah ditutup menguat 30 poin atau 0,21 persen ke posisi Rp14.035 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.065 per USD.(AHL)