Kurs Rupiah Loyo Lagi

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini kembali lesu . Gerak rupiah tak mengikuti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sore ini.Mengutip Bloomberg, Kamis, 4 Februari 2021, rupiah melemah 10 poin atau setara 0,07 persen menjadi Rp14.015 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.005 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.007 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.007-Rp14.030 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -0,25 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.047 per USD. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.036 per USD.Melansir Antara, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan pelemahan rupiah hari ini dipengaruhi sentimen optimisme pasar terkait kemajuan paket stimulus AS USD1,9 triliun.Meskipun perselisihan dengan Partai Republik tentang label harga paket stimulus tetap ada, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan batasan yang lebih ketat pada kualifikasi untuk cek USD1.400 yang diminta dalam paket tersebut.Meskipun kebijakan moneter yang sangat mudah dapat mendukung ekonomi AS dalam jangka panjang, lebih banyak bantuan fiskal jangka pendek mungkin diperlukan untuk membawa ekonomi AS melalui pandemi covid-19.(AHL)