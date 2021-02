Pembukaan Pasar: Rupiah Pagi Melempem di Rp14.007/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat melemah tipis ketimbang perdagangan di hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.002 per USD. Mata uang Garuda tidak berhasil menghantam mata uang Paman Sam di tengah turun drastisnya kasus infeksi covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Selasa, 9 Februari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.007 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.002 hingga Rp14.007 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp13.825 per USD.Sementara itu, dolar cenderung datar menjadi sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi setelah dolar jatuh tajam terseret data pekerjaan AS yang mengecewakan akhir pekan lalu, bahkan ketika investor juga fokus pada reli mata uang kripto yang dipimpin bitcoin.Indeks dolar terakhir di 90,959, sedikit berubah pada Senin waktu setempat. Pada Jumat waktu setempat, indeks dolar jatuh setelah data menunjukkan ekonomi AS menciptakan lebih sedikit pekerjaan dari yang diharapkan pada Januari dan kehilangan pekerjaan pada Desember lebih besar dari yang dilaporkan semula.Namun, investor terus melihat pemulihan AS yang lebih cepat daripada di kebanyakan negara. Banyak analis sekarang percaya dolar akan tetap dalam penawaran beli dalam jangka pendek dekat hingga menengah, setelah penurunan hampir 7,0 persen pada tahun lalu. Sepanjang tahun ini, dolar telah menguat 1,1 persen.Ekonom Pasar Senior Capital Economics Jonas Goltermann mengaitkan kebangkitan kembali dolar dari posisi terendah akhir tahun lalu dengan keberhasilan relatif Pemerintah AS dalam meluncurkan vaksin covid-19.Menurut analisis Capital Economics, lebih dari 10 persen warga Amerika sekarang telah menerima dosis vaksin pertama, laju peluncuran vaksin yang jauh lebih cepat daripada negara ekonomi besar lainnya selain Inggris."Sejauh divergensi ini berlanjut, itu bisa membantu dolar menguat lebih lanjut. Lagi pula, jika ekonomi AS bernasib lebih baik daripada rekan-rekannya, investor mungkin akan lebih menyukai aset AS daripada di tempat lain," pungkas Goltermann.(ABD)