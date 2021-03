Sepekan ke Depan, Rupiah Masih Rawan Tergerus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Analis HFX Berjangka Ady Phangestu memprediksi dalam sepekan ke depan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih akan rawan terkoreksi "Secara teknis, rupiah sudah harusnya melemah dengan target terdekat Rp14.500 per USD," kata Ady, dalam analisisnya, dilansir dari Antara, Rabu, 10 Maret 2021.Pada sore ini kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta ditutup stagnan di tengah ekspektasi pemulihan ekonomi di AS. Rupiah ditutup sama dengan posisi penutupan hari sebelumnya di level Rp14.405 per USD.Ady mengatakan keberhasilan vaksinasi covid-19 di negara-negara yang lebih maju seharusnya memungkinkan pembukaan kembali ekonomi utama yang berkesinambungan. Serta pada gilirannya akan memaksimalkan dampak stimulus fiskal dan antisipasi penguncian."Mengingat stimulus fiskal AS yang sangat besar dan dampak terkait pada perbedaan yields, latar belakang dolar AS mungkin bukan di kondisi bearish seperti yang pernah diperkirakan," ujar Ady.Indeks dolar saat ini berada di level 92, naik 0,05 persen dibandingkan posisi sebelumnya 91,96. Sedangkan imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik ke posisi 1,56 persen dari sebelumnya 1,54 persen.Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.390 per USD. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.390 per USD hingga Rp14.405 per USD.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Rabu menunjukkan rupiah menguat Rp14.421 per USD, dibandingkan posisi pada hari sebelumnya Rp14.468 per USD.(AHL)