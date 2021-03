Mulai Bergairah, Nilai Transaksi Pasar Saham akan Tembus Rp15 Triliun/Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan layanan investasi, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi pasar saham Indonesia pada Maret 2021 ini akan lebih bergairah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan nilai transaksi pasar saham pada bulan ini diprediksi lebih dari Rp15 triliun per hari."Kami menilai pasar saham juga akan ramai pada Maret karena faktor data ekonomi dan kebijakan akomodatif yang diambil pemerintah, musim publikasi laporan keuangan 2020, dan aksi korporasi beberapa emiten," ungkap Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM dalam keterangan resminya, Kamis, 4 Maret 2021.Roger mengemukakan bahwa mulai bergairahnya pasar saham domestik di Maret 2021 ditopang oleh tiga faktor. Faktor-faktor ini yang membuat pasar lebih atraktif, sehingga akan memancing minat investor pasar modal bertransaksi.Faktor pertama, rilis data ekonomi Indonesia yang memperlihatkan minimnya perbaikan seperti Purchasing Managers' Index (PMI) dan inflasi), yang disikapi dengan penerbitan kebijakan akomodatif pemerintah di beberapa industri.Beberapa kebijakan akomodatif tersebut adalah pemangkasan suku bunga acuan menjadi 3,5 persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen untuk mobil 1.500 cc, uang muka (DP) rumah nol persen, dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah di bawah Rp2 miliar guna mendorong pertumbuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang ditargetkan di kisaran 4,3 persen sampai 5,3 persen.Kedua, secara musiman, bulan Maret menjadi musim publikasi laporan keuangan emiten bursa. Di tengah musim itu, ada beberapa sektor yang diprediksi mencatatkan laba lebih baik secara tahunan maupun kuartalan.Sektor tersebut adalah sektor bahan baku (seperti ANTM, INCO, TINS, dan MDKA), sektor barang konsumsi primer (seperti AALI, LSIP, SSMS, CPIN, JPFA, dan MAIN), sektor Energi (seperti ADRO, PTBA, ITMG, MEDC dan ENRG), dan sektor kesehatan (seperti MIKA, HEAL, KLBF, dan SIDO). Beberapa dari emiten tersebut di atas sudah merilis laporan keuangan tahun buku 2020 seperti AALI, LSIP, JPFA, ITMG, INCO, dan SIDO.Ketiga, musim publikasi laporan keuangan juga disusul oleh aksi korporasi beberapa emiten, termasuk RUPS, dividen, right issue, dan stock split. Untuk dividen, Roger mengatakan ada beberapa emiten yang diprediksi memberikan dividen per lembar saham dengan cukup tinggi, salah satunya PTBA.Dari aksi right issue, sekurangnya ada empat emiten yang siap menggelar aksi penambahan modal tersebut yaitu FREN, CENT, ENRG, ARTO, dan SAME. Aksi korporasi lain yang rencananya digelar pada Maret 2021 adalah stock split yang akan dilakukan oleh emiten ERAA."Sehingga, asal tidak ada aral melintang, ketiga faktor utama tersebut diprediksi akan membuat nilai transaksi bursa pada Maret dapat lebih ramai daripada Februari, yang rata-rata per harinya mencapai sekitar Rp15 triliun," pungkas Roger.(Des)