BI Dorong Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Digital di Kota Malang

Malang: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang berkolaborasi dengan Ngalup Collaborative Network dan Jagoan Indonesia menggelar Festival Ekonomi Kreatif Malang berbasis Aplikasi dan Game bertajuk Techibition.Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada 22-23 Januari 2022 dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Azka Subhan A mengatakan Techibition diselenggarakan dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif khususnya aplikasi dan game bersama stakeholder di Malang Raya."Kegiatan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan pelaku industri kreatif aplikasi dan game," katanya, Sabtu 22 Januari 2022.Azka mengerangkan acara Techibition dikemas dalam bentuk talkshow, exhibition, text stage, experience area (co-working space dan board game), game design competition, idea pitching competition, mobile legend competition, dan cosplay competition."Diharapkan Techibition ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku ekonomi kreatif," ujarnya.Dalam kegiatan ini, para narasumber yang berasal dari berbagai bidang saling berdiskusi untuk berbagi best practices dan bertukar pikiran untuk mendapatkan masukan dan saran dalam mengembangkan ekonomi kreatif khususnya industri aplikasi dan game di Kota Malang.Diskusi terbagi dalam empat keynote session, yaitu The Next Indonesia’s Silicon Valley, Story Behind the Game, dan ARMOR: Strong Partnership to Gain More Revenue dan Pitching Hacks.Pelaku industri game yang dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain, Tretan Muslim (Pro Player), Andrian Pauline (CEO & Co-founder RRQ), Adrian Alpin (General Manager AKG Games), Dwi Elfrida Simanungkalit (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Rama Raditya (CEO Qlue Smartcity), Elfrialiani Pancarani (Hacktiv8), Trisha Vira (Xendit), dan Hyacinthia Kesuma (ANGIN).Sebelumnya, serangkaian kegiatan Road to Techibition telah diselenggarakan dalam bentuk talkshow dan webinar berkolaborasi dengan empat creative hub di Kota Malang (Ngalup Collaborative Network Wilis, Picnic Hub, Indigo Space dan Dialoogi Cafe) November dan Desember 2021.Talkshow yang diselenggarakan secara virtual mengangkat empat topik besar, yakni Fundraising, In Depth Entrepreneur (Menyingkap Dua Sisi Dunia Entrepreneur), Get in Touch with Game (World of Creativity) dan Strategi Pengembangan Talenta Era Digital."Ekonomi kreatif Kota Malang ditopang oleh 17 subsektor, di antaranya subsektor berbasis digital yakni aplikasi dan game," ungkapnya.Selain itu, ekonomi kreatif digital di Kota Malang akan berkembang pesat sejalan dengan pengembangan smart city, KEK Singhasari dan Malang Creative Center. Karakter industri aplikasi dan games di Kota Malang didominasi oleh services.Dengan demikian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong terwujudnya Kota Malang menjadi Rumah Produksi (Production House) industri aplikasi dan game. Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci penentu keberhasilan pengembangan sub sektor ini.Akselerasi penetrasi internet, bonus demografi serta prospek konsumsi data digital secara global dengan peluang pasar yang potensial turut mendukung pengembangan industri aplikasi dan game."Ke depan, Bank Indonesia terus berkomitmen melalui sinergi hexahelix bersama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi kota Malang," tegasnya.