Long Weekend, Kurs Rupiah Masih Perkasa

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini masih bertahan di zona hijau. Penguatan mata uang Garuda sore ini terdongkrak sentimen positif faktor eksternal.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan Kamis, 11 Februari 2021, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp13.972 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 10 poin atau setara 0,07 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp13.986 per USD. Rupiah menguat tiga poin atau setara 0,02 persen dari Rp13.989 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah justru diperdagangkan di level Rp14.011 per USD atau melemah 22 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp13.989 per USD."Untuk perdagangan minggu depan, tepatnya Senin, mata uang rupiah masih berfluktuatif walaupun akhirnya ditutup menguat tipis di rentang Rp13.950 per USD sampai Rp13.990 per USD," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan resminya kepada Medcom.id.Ibrahim menilai penguatan nilai tukar rupiah karena sentimen positif dari faktor eksternal. Sejumlah faktor tersebut utamanya terkait dengan kenaikan moderat pada harga konsumen di Amerika Serikat (AS) pada Januari 2021."Harga bensin yang lebih tinggi dipengaruhi oleh tarif penerbangan yang lebih rendah karena covid-19 terus berdampak pada industri penerbangan, yang pada gilirannya menurunkan ekspektasi akselerasi inflasi yang berkelanjutan pada 2021," ujar Ibrahim.(Des)