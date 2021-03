Kurs Rupiah Jatuh Lagi Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus tertekan pergerakannya. Sentimen positif dalam pergerakan rupiah pagi ini juga minim.Mengutip Bloomberg, Senin, 1 Maret 2021, rupiah melemah 22,5 poin atau setara 0,16 persen menjadi Rp14.257 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.235 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan juga sudah terjungkal dan berada pada posisi Rp14.255 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.255-Rp14.260 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,48 persen.Sebelumnya pergerakan kurs rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi masih melemah. Gerak mata uang Garuda diperkirakan masih minim sentimen."Untuk perdagangan Senin, mata uang rupiah kemungkinan dibuka dan ditutup melemah di rentang Rp14.230 per USD sampai Rp14.290 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 1 Maret 2021.Nilai tukar rupiah pada perdagangan akhir pekan kemarin anjlok drastis imbas sentimen negatif dari data eksternal. Rupiah tak mampu melawan taji dolar Amerika Serikat (AS) yang kian runcing akibat kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS (US Treasury Yield)."Sinyal negatif dari data eksternal cukup menguatkan indeks dolar sehingga berakibat terhadap melemahnya mata uang rupiah," ungkap Ibrahim.Menurut Ibrahim, US Treasury Yield menjadi perhatian pasar global setelah para pedagang secara agresif mengubah harga dalam pengetatan moneter sebelumnya. Pasar menjadi semakin percaya diri terhadap penguatan ekonomi global yang bakal terealisasi pada paruh kedua tahun ini."Imbal hasil obligasi sudah naik tahun ini karena prospek stimulus fiskal besar-besaran di tengah kebijakan moneter yang sangat lunak, yang dipimpin Amerika Serikat," paparnya.(AHL)