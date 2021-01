Rupiah Diprediksi Tertekan di Tengah Ketidakpastian Stimulus AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memperkirakan nilai tukar rupiah akan turun ke angka Rp14.150 per dolar Amerika Serikat (USD) . Indeks USD diproyeksikan menguat ke level 91,0 karena ketidakpastian program stimulus sebesar USD1,9 triliun yang diajukan Presiden AS Joe Biden.Penguatan indeks USD, lanjutnya, diperkirakan menekan nilai tukar rupiah. Sementara itu, imbal hasil UST 10-tahun kemungkinan melanjutkan penurunannya ke angka 1,01 persen, setelah menurun pada Rabu karena pasar ekuitas berada di bawah tekanan."Dan Federal Reserve mengumumkan akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 0,25 persen," kata Ahmad Mikail, dalam hasil risetnya, Kamis, 28 Januari 2021.Sementara itu, dolar menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lain pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Mata uang Paman Sam terangkat pembelian aman ketika investor menjadi lebih berhati-hati di tengah kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari covid-19.Kurs dolar AS juga menguat setelah Federal Reserve AS menyatakan kekhawatiran tentang kecepatan pemulihan ekonomi. Saham-saham dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS turun, sementara mata uang safe haven dolar AS menarik minat pembeli."Ada banyak kekhawatiran tentang efektivitas peluncuran vaksin di Amerika Serikat. Hari ini adalah hari tanpa risiko yang pasti," kata Minh Trang, pedagang valas senior di Silicon Valley Bank.Fed mempertahankan suku bunga acuannya mendekati nol dan tidak membuat perubahan pada pembelian obligasi bulanan, berjanji lagi untuk mempertahankan pilar ekonomi tersebut sampai ada kebangkitan penuh dari resesi yang dipicu pandemi. Itu belum terjadi, dan Fed dalam pernyataan kebijakannya menandai potensi perlambatan dalam laju pemulihan."Jika ada, dolar mendapatkan dukungan dari pesan Fed yang lebih berhati-hati. Saya akan mengatakan bahwa Fed setelah mencatat moderasi baru-baru ini dalam kecepatan pemulihan menambah kekhawatiran tentang prospek jangka pendek," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo, di Washington.(ABD)