Ikuti Laju IHSG, Rupiah Melemah

Rupiah lebih baik



Advertisement

Perlunya kenaikan suku bunga

(SAW)

Jakarta: Laju mata uang rupiah bergerak seirama dengan mata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah melemah tipis.Melansir Antara, Kamis, 9 November 2023, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta melemah sebesar 0,01 persen atau satu poin menjadi Rp15.651 per USD dari sebelumnya Rp15.650 per USD.Sementara itu laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka melemah 6,58 poin atau 0,10 persen ke posisi 6.797,53. Kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,50 poin atau 0,17 persen ke posisi 905,24.Mengutip Xinhua, Kamis, 9 November 2023, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis 0,05 persen menjadi 105,5946 pada penutupan perdagangan.Ketua Fed Jerome Powell mendesak para peramal bank sentral untuk tetap fleksibel dan 'berpikir di luar' model ekonomi tradisional karena mereka terus menawarkan proyeksi perekonomian pasca pandemi yang berulang kali mengacaukan ekspektasi.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai kondisi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa bulan terakhir masih jauh lebih baik ketimbang pelemahan yang terjadi pada periode 2019-2020."Kalau dilihat pada 2019-2020 itu jauh lebih parah dibanding yang terjadi saat ini. Sebetulnya, rupiah adalah mata uang yang performanya cukup terjaga dibanding mata uang lainnya secara year to date," kata Ibrahim dalam keterangan resmi.Dia mengatakan langkah Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi enam persen sudah tepat walaupun kenaikan suku bunga ini berdampak terhadap berbagai sektor.Kendati demikian, lanjutnya, perlu dipahami kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk mitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor."BI ingin mendukung kestabilan nilai rupiah di tengah volatilitas yang tinggi. Volatilitas tinggi ini bisa dilihat dari angka yield obligasi Amerika Serikat (AS) yang sedang ada di angka lima persen, tertinggi sejak 2007, sehingga BI tidak bisa lagi menahan suku bunga,” ungkap Ibrahim.