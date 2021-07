Pelaku Pasar Masih Soroti Kemungkinan Perpanjangan PPKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selain itu, di tengah lonjakan kasus covid-19 akibat varian delta, kini turunan varian baru yakni AY.1 atau delta plus sudah terdeteksi di Indonesia. Berdasarkan laporan LBM Eijkman, sudah ada tiga kasus varian AY.1 yang tersebar di dua wilayah, yakni Mamuju dan Jambi.



"WHO pun sempat membahas terkait kemunculan varian 'delta plus' dan tak menampik adanya kekhawatiran terhadap potensi keganasannya," ucap Ibrahim.



Ibrahim bilang, varian covid-19 diprediksi akan terus bermunculan selagi penyebaran virus belum bisa dikendalikan di masyarakat. Karenanya, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi jadi kunci penting pada kondisi sekarang ini.



"Dalam kondisi saat ini, Presiden Joko Widodo sebagai panglima perang covid-19 harus lebih waspada lagi dan terus melakukan inspeksi serta mengamati perkembangan varian baru delta plus yang keganasannya melebihi covid-19 varian baru lainnya, sehingga perlu ada pengetatan secara berkelanjutan sampai benar-benar varian baru delta plus bisa tertanggulangi," urainya.



Di sisi lain, para pelaku pasar juga mencermati dan menyoroti pengumuman WHO terkait prediksi terbaru tentang kapan pandemi covid-19 berakhir.

