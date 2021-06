Fluktuatif, Rupiah Diprediksi Menguat Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pergerakannya diprediksi akan fluktuatif. Namun demikian, masih ada potensi mata uang Garuda menguat tipis."Untuk perdagangan Kamis, mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif. Namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.230 per USD hingga Rp14.280 per USD," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan resminya, Kamis, 10 Juni 2021.Adapun penurunan angka cadangan devisa Mei 2021 ke level terendah tahun ini direspons negatif para pelaku pasar. Kondisi ini membuat nilai tukar rupiah kena getahnya, meskipun melemah tipis pada perdagangan Rabu, 9 Juni 2021."Sehingga wajar kalau arus modal keluar dari pasar dalam negeri. Namun pengeluaran arus modal masih bisa tertahan karena kondisi fundamental ekonomi yang terus stabil," ucap Ibrahim.Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa per akhir Mei 2021 turun sebanyak USD2,4 miliar, dari USD138,8 miliar di bulan sebelumnya menjadi USD136,4 miliar."Penurunan cadangan devisa kali ini juga menjadi penurunan paling dalam sejak Maret 2020 atau saat covid-19 dinyatakan sebagai wabah di Indonesia," sebut Ibrahim.Sementara dari faktor eksternal, dolar AS mengalami penurunan pada Rabu pagi ini di Asia lantaran investor menunggu data inflasi AS sambil mencerna data yang dirilis Tiongkok pada hari sebelumnya. Adapun Indeks Harga Konsumen (CPI) Tiongkok untuk Mei 2021 terkontraksi 0,2 persen (mtm) dan tumbuh 1,3 persen (yoy)."Keduanya di bawah perkiraan. Sementara itu, Indeks Harga Produsen (PPI) tumbuh lebih baik dari perkiraan 9,0 persen secara tahun ke tahun (yoy)," paparnya.Beberapa investor memperkirakan bahwa inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di AS dapat mendorong bank sentral untuk mulai mengurangi pembelian aset mereka dan memberikan dorongan pada dolar. Namun, pergerakannya kecil menjelang data AS, termasuk CPI, dan keputusan kebijakan ECO, yang keduanya akan dirilis pada Kamis.(AHL)