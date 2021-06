Lonjakan Covid-19 Terus Menghantui Pergerakan Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini kembali tertekan setelah sempat mengalami penguatan kemarin. Lonjakan kasus infeksi covid-19 di Indonesia masih jadi penyebab ambruknya mata uang Garuda tersebut.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan lonjakan penularan covid-19 di Indonesia bukan hanya karena kesalahan masyarakat semata. Tetapi hal ini lebih disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatasi pandemi."Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten juga menjadi faktor penyebab. Hal tersebut karena (pemerintah) khawatir ekonomi akan melambat, padahal sudah otomatis ekonomi bakal melambat," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 23 Juni 2021.Ibrahim menjelaskan di awal program vaksinasi, misalnya, pemerintah hanya fokus untuk memberikan kepada tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, serta masyarakat yang secara langsung berkontribusi terhadap perekonomian. Para ahli wabah atau dokter kemudian menyarankan agar para lansia yang sangat rentan terinfeksi masuk target prioritas.Dia mengungkapkan sekitar 20 persen usia 60 tahun ke atas kalau terinfeksi akan masuk rumah sakit dan 50 persen di antaranya akan meninggal dunia. Tapi bila mereka sudah divaksinasi, andai terjadi lonjakan, mereka tak perlu sampai dirawat di rumah sakit sehingga penanganan bisa lebih rileks.Dari sisi masyarakat juga bebal atau tidak mau karena ada sebagian yang menolak divaksin dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Orang-orang tersebut merasa sehat dan kebal namun padahal tidak."Andai pemerintah dan masyarakat mau belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap ada libur panjang akan terjadi lonjakan, larangan mudik Lebaran kemarin seharusnya lebih tegas. Apalagi diketahui di banyak negara sudah bermunculan virus korona varian baru yang lebih dahsyat," tukasnya.Dari faktor eksternal, indeks dolar melemah terhadap mata uang lainnya setelah pesan meyakinkan Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell bahwa suku bunga tidak akan naik terlalu cepat hanya berdasarkan ketakutan akan inflasi yang akan datang. Powell bersaksi di depan Subkomite Pemilihan DPR pada hari Selasa dimana ia mengulangi tujuan bank sentral untuk pemulihan pasar kerja yang 'luas dan inklusif'"Powell juga menambahkan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga sebelum pemulihan ini, dengan benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun beringsut lebih rendah sebagai tanggapan," sebut dia.Ibrahim menurutkan bahwa pejabat Fed telah menyatakan pandangan yang berbeda tentang kemungkinan kapan waktu yang tepat untuk memperketat kebijakan moneter karena inflasi meningkat. Bank sentral AS mungkin berada dalam posisi untuk mulai mengurangi dukungan luar biasa terhadap ekonomi AS pada akhir tahun ini atau awal tahun depan."Pejabat Fed akan terus mengawasi data ekonomi untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk mulai menyesuaikan kebijakan moneter dan setiap pembicaraan tentang kapan harus menyesuaikan suku bunga masih jauh," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.432 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 30 poin atau setara 0,21 persen dari posisi Rp14.402 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.430 per USD. Rupiah melemah 12 poin atau setara 0,08 persen dari Rp14.418 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.454 per USD atau melemah 33 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.421 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.410 per USD hingga Rp14.470 per USD," pungkas Ibrahim.