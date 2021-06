Rupiah Keok, Imbas Rekor Baru Kasus Harian Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup melemah . Hal ini seiring rekor baru kasus harian covid-19 yang sudah menembus 20 ribu kasus.Rupiah ditutup terkoreksi tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.440 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.433 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan sentimen yang mendorong pelemahan rupiah hari ini masih relatif sama dengan hari sebelumnya yaitu sikap bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), dan kenaikan kasus positif covid-19 di dalam negeri."Semalam beberapa petinggi bank sentral AS masih menyuarakan potensi kenaikan suku bunga acuan AS yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya karena inflasi yang meninggi meskipun sementara, tapi inflasi ini akan bertahan dalam waktu yang lebih lama," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Kamis, 24 Juni 2021.Menurut Ariston, komentar-komentar tersebut mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya. Dari dalam negeri, pasar kemungkinan masih mengkhawatirkan kasus covid-19 yang masih terus menciptakan rekor kasus baru."Pembatasan aktivitas yang lebih lama karena kasus baru masih terus meningkat, bisa menghambat laju pemulihan ekonomi," kata Ariston.Rupiah pagi tadi dibuka menguat ke posisi Rp14.440 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.440 per USD hingga Rp14.460 per USD.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke posisi Rp14.462 per USD dibandingkan posisi pada hari sebelumnya Rp14.454 per USD.(AHL)