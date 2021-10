Turun Tipis, Rupiah Pagi Dibuka Rp14.162

Jakarta: Nilai tukar rupiah turun tipis pada pembukaan perdagangan Rabu pagi. Mata uang Garuda kembali lesu disaat mata uang Paman Sam bergerak stabil.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 27 Oktober 2021, kurs rupiah turun 25 poin atau 0,18 persen ke posisi Rp14.162 per USD dari sebelumnya Rp14.152 per USD.Rupiah berada pada rentang Rp14.162-Rp14.177 per USD dengan year to date return 0,91 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di level Rp14.160 per USD.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah juga diperdagangkan menguat ke level Rp14.165 per USD dari sebelumnya di level Rp14.183 per USD.Sementara itu, mata uang dolar AS (USD) menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), setelah bergerak di kisaran sempit. Pasar masih menunggu pertemuan bank sentral yang mungkin memicu volatilitas.Indeks dolar naik moderat 0,1 persen pada 93,9280. Greenback sebagian besar melayang terhadap mata uang dolar AS.