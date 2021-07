Rupiah Pagi Lesu di Tengah Terus Melonjaknya Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau kembali tertekan ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.502 per USD. Mata uang Garuda kesulitan untuk menghantam mata uang Paman Sam seiring terus melonjaknya kasus covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Jumat, 2 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke level Rp14.515 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.515 hingga Rp14.550 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.384 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar mengamati laporan pengajuan awal untuk asuransi pengangguran. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,18 persen menjadi 92,5993.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1841 dibandingkan dengan USD1,1847 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3755 dibandingkan dengan USD1,3803 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7461 dari USD0,7494.Kemudian dolar AS dibeli 111,61 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 111,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Lalu dolar AS naik menjadi 0,9263 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9260 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2442 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2404 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), didukung oleh seluruh kekuatan di sektor energi. Bursa Wall Street mendapat sentimen positif seiring dengan kian membaiknya sejumlah data perekonomian di AS.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 131,02 poin atau 0,38 persen menjadi 34.633,53. Kemudian indeks S&P 500 menguat sebanyak 22,44 poin atau 0,52 persen menjadi 4.319,94. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 18,42 poin atau 0,13 persen menjadi 14.522,38.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi menguat sebanyak 1,72 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor bahan pokok konsumen tergelincir 0,28 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.Departemen Tenaga Kerja melaporkan klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, tercatat 364 ribu dalam pekan yang berakhir 26 Juni, turun 51 ribu dari level revisi minggu sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan klaim awal untuk pengangguran mencapai 390 ribu minggu lalu.(ABD)