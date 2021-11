Direspons Positif Pasar, Langkah Pemerintah Pulihkan Ekonomi Bikin Rupiah Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan langkah pemerintah memulihkan ekonomi nasional direspons positif oleh para pelaku pasar. Hal tersebut membuat nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini mengalami penguatan, meski tipis."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat 11 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 35 poin di level Rp14.252 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.260 per USD," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Selasa, 9 November 2021.Ibrahim mengungkapkan pelaku pasar merespons positif langkah pemerintah yang menyampaikan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp456,35 triliun per 5 November 2021. Angka ini setara 61,3 persen dari pagu anggaran PEN di 2021 sebesar Rp744,77 triliun.Secara rinci, untuk klaster kesehatan realisasinya sudah mencapai Rp126,65 triliun atau 58,9 persen. Kemudian perlindungan sosial realisasinya Rp132,49 triliun atau 72,4 persen. Lalu klaster prioritas Rp72,59 triliun atau 61,6 persen, dukungan UMKM koperasi Rp63,45 triliun atau 39,1 persen, dan insentif usaha realisasinya mencapai Rp61,17 triliun atau 97,4 persen.Sebelumnya, sampai 17 September 2021, realisasi program PEN mencapai 53 persen dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun. Dana tersebut sudah digunakan Rp395,92 triliun dengan realisasi di klaster kesehatan sudah 45,3 persen atau naik dari Rp47,71 triliun dari kuartal II-2021 menjadi Rp97,28 triliun.Kemudian realisasi di klaster perlindungan sosial telah mencapai 60,5 persen atau naik dari Rp66,43 triliun pada menjadi Rp112,87 triliun. Realisasi program prioritas mencapai 50,5 persen atau Rp59,51 triliun, sedangkan realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebanyak 42 persen atau Rp68,35 triliun.Di sisi lain, resiliensi perekonomian baik dari cadangan devisa, neraca perdagangan, nilai tukar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) walau fluktuatif namun relatif stabil. Untuk level utang luar negeri sekitar USD425,5 miliar dan inflasi terjaga di kisaran 1,6 persen sampai 1,97 persen."Ini menunjukkan kinerja yang positif sehingga pemerintah tetap optimistis pertumbuhan hingga akhir 2021 bisa dicapai pada angka 3,7 persen sampai empat persen," terang Ibrahim.Dari faktor global, pejabat Federal Reserve AS melanjutkan perdebatan tentang pemulihan pasar kerja. Sedangkan di sisi lainnya bank sentral AS tersebut dapat mentolerir inflasi yang tinggi.Presiden Bank Fed Chicago Charles Evans mengakui bahwa dia sedikit lebih gugup tentang inflasi yang tetap tinggi dari sebelumnya, tetapi masih mengharapkan The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga sampai 2023.Sementara, Bank of England memberi pasar sebuah kejutan ketika mempertahankan suku bunga yang tidak berubah pada level 0,10 persen. Reserve Bank of Australia dan The Fed juga tidak menaikkan suku bunga meskipun prediksi pasar agresif."Bank sentral yang memberikan panduan ke depan mencegah investor dari kebijakan penetapan harga yang bergerak terlalu jauh sebelumnya. Jadi kami mengharapkan pejabat Fed untuk terus mengulangi bahwa kenaikan suku bunga tidak akan segera terjadi sampai langkah itu hanya beberapa bulan lagi," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.249 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik 11 poin atau setara 0,07 persen dari posisi Rp14.260 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.227 per USD. Rupiah menguat sebanyak 38 poin atau setara 0,27 persen dari Rp14.265 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.233 per USD atau naik 35 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.268 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.230 per USD sampai Rp14.280 per USD," tutup Ibrahim.