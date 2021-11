Mantap! Sentimen Positif Ini Bikin Rupiah Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini mengalami penguatan. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai penguatan rupiah terjadi karena laporan data ekonomi Indonesia yang direspons positif para pelaku pasar keuangan."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup menguat 25 poin walaupun sebelumnya sempat menguat 20 poin di level Rp14.249 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.272 per USD," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Selasa, 2 November 2021.Adapun data ekonomi domestik yang direspons positif pasar di antaranya adalah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur dan tingkat inflasi. Data indikator aktivitas manufaktur PMI pada Oktober 2021 mencapai rekor tertinggi sejak survei dimulai pada April 2011."PMI Manufaktur Indonesia konsisten menuju arah pemulihan ekonomi yang terus menguat pada angka 57,2 setelah sebelumnya berada pada 52,2 di September dan di 43,7 pada Agustus," paparnya.Menurut Ibrahim, angka PMI manufaktur tersebut menggambarkan kondisi usaha yang terus membaik di seluruh sektor manufaktur Indonesia. Faktornya, karena penurunan kasus covid-19 yang berakibat pada pelonggaran pembatasan aktivitas sehingga membuat peningkatan aktivitas pada sektor manufaktur di Oktober."Secara umum, sentimen bisnis secara keseluruhan membaik didorong harapan atas terus memulihnya situasi covid-19. Untuk itu, pemerintah harus terus mempertahankan kerja kerasnya terkait penanganan covid-19 dan vaksinasi agar kasus terus terkendali, terutama dengan adanya libur Natal di depan," urai Ibrahim.Sementara itu, laju inflasi Oktober 2021 tercatat sebesar 1,66 persen (yoy), meningkat dari angka September 1,60 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh naiknya inflasi administered price seiring mobilitas masyarakat yang meningkat di tengah masih tumbuh terbatasnya inflasi inti dan melambatnya inflasi volatile food.Secara bulan ke bulan, terjadi inflasi sebesar 0,12 persen (mtm) sehingga kumulatif mencapai 0,93 persen (ytd). Secara spasial, 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi."Inflasi inti mulai meningkat meski masih terbatas, yaitu mencapai kisaran 1,33 persen (yoy) (September 1,30 persen). Kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, baik di dalam daerah maupun antardaerah. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat secara umum," jelas Ibrahim.Dari faktor global, Ibrahim melihat bahwa investor menunggu keputusan kebijakan dari beberapa bank sentral utama, setelah Reserve Bank of Australia (RBA) menjatuhkan keputusan kebijakan mereka dengan mempertahankan suku bunga November pada level 0,10 persen.Dia bilang, keputusan moneter itu diambil karena bank sentral gagal mempertahankan target imbal hasil imbas obligasi yang dijual selama sesi terakhir. Sedangkan Reserve Bank of New Zealand kemungkinan akan melacak langkah mitra Antipodean dalam keputusan kebijakan berikutnya.Sementara itu, Federal Reserve AS akan menurunkan keputusan kebijakan terbarunya pada Rabu besok. The Fed menghadapi tantangan kenaikan harga dan upah pada level tertinggi selama beberapa dekade karena upaya untuk menyeimbangkan kenaikan inflasi dan memberi ekonomi waktu sebanyak mungkin untuk memulihkan pekerjaan yang hilang karena covid-19.Di sisi lain, Bank of England akan menurunkan keputusan kebijakannya pada Kamis lusa. Dalam hal ini, para investor sedang mempertimbangkan kemungkinan bank sentral mengumumkan kenaikan suku bunga pertamanya sejak awal pandemi covid-19.Di sisi data, indeks PMI Institute of Supply Management (ISM) AS pada Oktober 2021 sebesar 60,8. PMI manufaktur ini lebih rendah dari perkiraan 58,4 PMI non-manufaktur ISM yang akan dirilis pada Rabu besok."Data perdagangan, termasuk ekspor dan impor, akan dirilis Kamis, dan laporan pekerjaan AS terbaru, termasuk penggajian non-pertanian, akan menyusul pada Jumat," ucap Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg, pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.250 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 24 poin atau setara 0,17 persen dari posisi Rp14.274 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona merah pada posisi Rp14.250 per USD. Rupiah melemah 20 poin atau setara 0,14 persen dari Rp14.230 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.261 per USD atau turun 26 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.235 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.220 per USD hingga Rp14.290 per USD," pungkas Ibrahim.