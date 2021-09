Walau Dibayangi Tapering, IHSG Mantap Melaju 0,78%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terus melaju hingga penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam kisaran 6.059 hingga 6.123. IHSG berhasil naik meskipun dibayangi sentimen dari tapering off yang menjadi perhatian pelaku pasar. IHSG naik 0,78 persen atau 47,15 poin ke level 6.108 pada penutupan perdagangan Kamis, 22 September 2021. Volume perdagangan terpantau sebanyak 18,4 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik 21,23 persen.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper dalam riset hariannya sempat mengatakan bayang-bayang rencana tapering The Fed dan kekhawatiran kasus Evergrande menekan gerak IHSG hari ini."Pergerakan pasar saham masih dibayangi kekhawatiran akibat rencana tapering The Fed serta kekhawatiran dari kasus Evergrande yang mengalami gagal bayar," kata dia.Sementara itu, Bloomberg mencatat mata uang rupiah turun lima poin ke level Rp14.242 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.240 per USD atau turun delapan poin. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.315 per USD.