Perpanjangan PPKM Level 4 Bikin Rupiah Terjungkal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 . Untuk wilayah Jawa-Bali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021, sedangkan untuk daerah di luar Jawa-Bali diperpanjang sampai dengan 23 Agustus 2021.Sayangnya, kondisi tersebut direspons negatif para pelaku pasar . Meskipun telah dibantu oleh membaiknya data ekonomi domestik pada kuartal II-2021 yang tumbuh hingga 7,07 persen, namun nilai tukar rupiah tak jua kuat melawan keperkasaan dolar Amerika Serikat (USD)."Informasi ini kurang direspons pasar, walaupun ekonomi membaik namun sangat rapuh dan bersifat semu," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Selasa, 10 Agustus 2021.Ibrahim menjelaskan, angka pertumbuhan 7,07 persen diperoleh dari basis Produk Domestik Bruto (PDB) yang anjlok drastis pada tahun lalu yang terkontraksi hingga negatif 5,32 persen (kuartal II-2020). Kondisi ini memberikan basis perhitungan PDB yang rendah.Menurutnya, pertumbuhan saat ini memang cukup baik. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pelonggaran mobilitas, yang membuat kasus covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan tajam.Di sisi lain karena tingkat konsumsi yang tumbuh lebih tinggi dari biasanya, yakni sebesar 5,93 persen. Jika dilihat dari data beberapa tahun terakhir, konsumsi biasanya hanya tumbuh sedikit di atas atau di bawah lima persen."Selisih antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi kali ini cukup besar. Kondisi tersebut di luar kebiasaan," tutur dia.Terkait hal itu, Ibrahim masih perlu kajian mendalam untuk mengetahui apakah hal ini hanya lonjakan sesaat atau awal perubahan yang lebih mendasar."Jika yang terjadi adalah lonjakan sesaat dari komponen pengeluaran yang lain, ini menandakan lebih tingginya tingkat kerapuhan dari pertumbuhan ekonomi. Karena, konsumsi sebagai soko gurunya cenderung menurun di kuartal III-2021," ucap Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.382 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 20 poin atau setara 0,14 persen dari posisi Rp14.362 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.380 per USD. Rupiah mengalami pelemahan sebanyak lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp14.375 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.397 per USD atau melemah 19 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.378 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.380 per USD hingga Rp14.430 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)