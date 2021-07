Rupiah Pagi Terseok di Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau melemah tipis ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.480 per USD. Mata uang Garuda masih belum mampu balik arah ke area penguatan seiring dengan ledakan covid-19 yang masih terus terjadi.Mengutip Bloomberg, Kamis, 15 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.482 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.482 hingga Rp14.495 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.314 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat memangkas kenaikan baru-baru ini pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Pelemahan terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kepada Kongres bahwa ekonomi AS masih jauh dari level yang ingin dilihat bank sentral sebelum mengurangi dukungan moneternya.Komentarnya muncul ketika sebuah laporan menunjukkan harga produsen AS naik lebih besar dari yang diperkirakan, membukukan kenaikan tahunan terbesar mereka dalam lebih dari 10,5 tahun. Sehari sebelumnya, data menunjukkan inflasi AS pada Juni mencapai level tertinggi dalam lebih dari 13 tahun.Inflasi yang kuat telah mengangkat greenback ke level tertinggi tiga bulan, karena fokus dipertajam ketika bank sentral di seluruh dunia akan mulai menarik stimulus era pandemi.Fokus itu meningkat setelah bank sentral Selandia Baru, Reserve Bank of New Zealand, mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi, meningkatkan ekspektasi dapat menaikkan suku bunga segera setelah Agustus.Bank sentral Kanada, Bank of Canada, mengatakan akan memangkas pembelian obligasi mingguan menjadi dua miliar dolar Kanada (USD1,6 miliar) dari tiga miliar dolar Kanada.Tetapi Powell, pada awal kesaksiannya selama dua hari di depan Kongres, mengatakan The Fed teguh pada keyakinannya bahwa kenaikan harga-harga saat ini terkait dengan pembukaan kembali ekonomi dan bersifat sementara."Powell mempertahankan pesan dovish, semacam mendorong kembali kekhawatiran bahwa dia akan mengubah nadanya, atau pendekatan yang lebih sabar yang dia bicarakan, setelah rilis inflasi di atas ekspektasi," pungkas Ahli Strategi Pasar Global Senior State Street Marvin Loh.(ABD)