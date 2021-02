Kapitalisasi Pasar Modal Capai Rp7.328 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan juga turun 17,66 persen menjadi Rp14,870 triliun dibandingkan pekan lalu sebesar Rp18,059 triliun. Sedangkan rata-rata volume transaksi harian terkoreksi 24,77 persen menjadi 15,09 miliar saham dari 20,06 miliar saham pada pekan lalu.Investor asing sepanjang 2021 mencatatkan beli bersih sebesar Rp14,558 triliun. Pada Senin 8 Februari 2021, PT Indointernet Tbk menjadi perusahaan tercatat ketujuh di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2021. EDGE bergerak pada sektor Technology dengan sub sektor Software & IT Services. EDGE berada pada industri IT Services & Consulting dengan sub industri IT Services & Consulting.Kemudian pada hari yang sama, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT PP Properti Tbk. mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp300 miliar dengan jangka waktu 370 Hari. Hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk obligasi ini adalah idBBB- (Triple B Minus). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.Pada Rabu 10 Februari, Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT Duta Anggada Realty Tbk. mulai dicatatkan di BEI dengan nilai nominal sebesar Rp 204,33 miliar dengan tingkat bunga 11,50 persen per tahun, jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.Hasil pemeringkatan untuk Obligasi ini dari PT Kredit Rating Indonesia adalah irBBB+ (Triple B Plus). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.Lalu hari berikutnya, Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mulai dicatatkan di BEI.Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp1,9 triliun. Sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp100 miliar dan jangka waktu 370 hari. Obligasi tersebut mendapatkan hasil pemeringkatan Pefindo idAAA (Triple A),sedangkan untuk Sukuk adalah idAAA(sy) (Triple A Syariah).