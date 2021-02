Jangan Lengah! Rupiah Diramal Melemah Gara-Gara Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dengan kurs Jisdor melemah ke level Rp14.050 per USD. Hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) yang tidak cukup baik kemungkinan menjadi sentimen negatif bagi rupiah."Nilai tukar rupiah kemungkinan melemah. Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan tingkat suku bunga pada RDG BI 18 Februari 2021," kata Ahmad Mikail, dalam risetnya, Rabu, 17 Februari 2021.Indeks USD kemungkinan stabil ke level 90,6 hari ini. Turunnya kasus harian covid-19 di Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Eropa mendorong kenaikan risk appetite investor terhadap aset-aset keuangan yang lebih berisiko dan menekan nilai tukar USD terhadap mata uang kuat dunia lainya.Sedangkan pasar obligasi domestik Selasa lalu mengalami koreksi sebesar minus 0,07 persen sehingga keuntungan obligasi secara year to date tercatat sebesar minus 0,22 persen. Pasar obligasi diperkirakan koreksi hari ini seiring kenaikan imbal hasil obligasi AS yang berlanjut.Di sisi lain, dolar Amerika Serikat kembali bangkit dari posisi terendah tiga minggu pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Mata uang Paman Sam terangkat kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS ke tertinggi sebelum pandemi dan sentimen ekonomi bullish.Sedangkan mata uang kripto bitcoin berhasil menembus level psikologis USD50 ribu ke rekor tertinggi, karena terus mendapatkan kredibilitas di antara perusahaan dan investor besar. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak Februari 2020, menambah dukungan bagi greenback saat optimisme ekonomi memicu reflasi perdagangan.Optimisme digaungkan oleh Presiden Federal Reserve St.Louis James Bullard, yang mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kondisi keuangan AS secara umum baik, dan bahwa inflasi kemungkinan akan memanas tahun ini.Laporan manufaktur Empire State yang optimistis dari The Fed New York menawarkan gambaran ekonomi yang lebih cerah daripada yang ditunjukkan data yang dirilis minggu lalu.(ABD)