Pembukaan Pasar: Rupiah Melempem ke Rp14.272/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.255 per USD. Mata uang Garuda kesulitan meredam keperkasaan mata uang Paman Sam yang tengah mendapat katalis positif berupa pemulihan ekonomi yang terus terjadi.Mengutip Bloomberg, Selasa, 2 Maret 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi ini dibuka tertekan ke level Rp14.272 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.270 hingga Rp14.272 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.088 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat naik terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), terangkat ekspektasi pertumbuhan dan inflasi yang lebih cepat di Amerika Serikat. Sementara dolar Australia menguat setelah bank sentralnya membeli lebih banyak obligasi.Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,28 persen menjadi 91,024, dengan sebelumnya mencapai 91,139, merupakan level tertinggi sejak 8 Februari. Euro melemah 0,21 persen terhadap greenback menjadi USD1,2045.Dolar telah menguat dalam beberapa sesi terakhir bersama dengan imbal hasil obligasi Pemerintah AS di tengah ekspektasi bahwa pertumbuhan dan inflasi akan meningkat ketika pemerintah mempersiapkan stimulus fiskal baru, dan vaksinasi terhadap covid-19 menjadi lebih luas.Imbal hasil acuan obligasi Pemerintah AS 10-tahun naik menjadi 1,432 persen pada Senin, 1 Maret, tetapi bertahan di bawah tertinggi satu tahun 1,614 persen yang dicapai pada Kamis, 25 Februari."Dolar diuntungkan pada perbedaan imbal hasil, pada perbedaan ekspektasi pertumbuhan, dibandingkan dengan negara-negara lain," kata Direktur Pelaksana Strategi Valas BK Asset Management Boris Schlossberg, di New York.Tetapi, Presiden Federal Reserve Richmond Thomas Barkin memperingatkan investor agar tidak mendahului Fed dalam mengantisipasi pengetatan moneter karena ekonomi membaik. Investor yang mengevaluasi kebijakan Fed harus fokus pada pedoman eksplisit bank sentral tentang rencananya dan hasil ekonomi yang relevan."Bukan pada menebak-nebak jauh sebelumnya ketika suku bunga atau laju pembelian aset bulanan mungkin berubah," pungkasnya.(ABD)