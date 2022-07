Rupiah Awal Pekan Dibuka Menguat Tipis ke Rp14.936/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah akhirnya menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) , meski tipis. Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp14.936 per USD. Mata uang Garuda tersebut naik enam poin atau setara 0,04 persen dari Rp14.903 per USD pada perdagangan hari sebelumnya.Rupiah berada pada rentang Rp14.930 per USD sampai Rp14.949 per USD dengan year to date (ytd) return 4,73 persen. Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.953 per USD.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini akan bergerak secara fluktuatif. Meski memang mata uang Garuda tersebut diprediksi ditutup melemah."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.930 per USD sampai Rp14.970 per USD," jelas Ibrahim dalam analisis hariannya, dikutip Senin, 4 Juli 2022.Dijelaskan lebih lanjut, faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini karena pertimbangan investor terhadap kebijakan pengetatan Federal Reserve serta risiko resesi ASSelain itu, indeks telah naik 0,7 persen akibat potensi perlambatan global sehingga memperkuat daya tarik greenback karena status safe haven. Pasar juga akan mengamati potensi pelemahan data manufaktur ISM AS."The Fed telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 150 basis poin sejak bulan Maret, dan setengahnya datang bulan lalu dalam kenaikan terbesar bank sentral sejak tahun 1994. Pasar memperkirakan jumlah yang sama pada bulan ini," tutup Ibrahim.