Rupiah Masih Tak Berdaya

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih berada di zona merah. Gerak mata uang Garuda itu belum menunjukkan penguatannya sejak pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 21 Februari 2022, rupiah melemah hingga 10 poin atau setara 0,07 persen menjadi Rp14.337 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.327 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, yakni berada di level Rp14.333 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.333-Rp14.345 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,52 persen.Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.335 per USD.Sepanjang pekan lalu, gerak kurs rupiah masih dipicu ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya sebelumnya mengatakan pemicu utama masih berasal dari sentimen global, terkait dengan ketegangan yang kembali memanas antara Rusia dan Ukraina.Pemberontak yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina saling menuduh masing-masing telah menembak melintasi garis gencatan senjata pada Kamis, 17 Februari 2022 dan Presiden AS Joe Biden mengatakan invasi Rusia akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.