Rupiah Pagi Tumbang ke Zona Merah

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.360-Rp14.367 per USD dengan year to date return 0,68 persen.

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terperosok ke zona merah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Mengutip Bloomberg, Selasa, 29 Maret 2022, rupiah melemah 0,50 poin ke level Rp14.363 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.359 per USD. Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp14.360-Rp14.367 per USD dengan year to date return 0,68 persen.

, rupiah melemeh di level Rp14.355 per USD. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat rupiah melemah pada level Rp14.369 per USD dibanding posisi sebelumnya Rp14.34 per USD.

Terhadap yen, dolar melonjak sebanyak 2,5 persen ke level tertinggi sejak Agustus 2015 dan kenaikan satu hari terbesar sejak Maret 2020. Kerugian yen pada Maret melampaui 7,0 persen. Dolar terakhir naik 1,34 persen terhadap mata uang Jepang di 123,715 yen.

