Pembukaan Perdagangan, Rupiah Melemah Tipis

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS. Mata uang rupiah melemah seiring dengan prediksi kenaikan suku bunga The Fed masih diperlukan untuk menurunkan laju inflasi AS ke target sebesar dua persen.Bloomberg mencatat mata uang rupiah sebesar Rp15.519 per USD atau melemah 24,5 bps atau 0,16 persen pembukaan perdagangan Selasa, 15 November 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah sebesar Rp15.519 per USD atau melemah sebanyak lima bps atau 0,03 persen.Anggota Dewan Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan angka inflasi minggu lalu adalah hanya satu titik data yang harus diikuti, dan pembacaan serupa lainnya akan diperlukan untuk menunjukkan secara meyakinkan inflasi melambat. Namun Waller menambahkan bahwa bank sentral sekarang dapat mulai berpikir tentang kenaikan pada kecepatan yang lebih lambat.Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), merebut kembali beberapa kerugian yang diderita pada minggu sebelumnya. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terangkat 0,34 persen menjadi 106,6590.Dikutip dari Antara, Selasa, 15 November 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0354 per dolar AS dari 1,0366 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,1779 per dolar AS dari 1,1854 [er dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 139,88 yen Jepang, lebih tinggi dari 138,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9415 per franc Swiss dari 0,9412 per franc Swiss, dan naik menjadi 1,3286 per dolar Kanada dari 1,3248 dolar Kanada.Pekan lalu, dolar AS mengalami kemunduran besar dengan indeks dolar jatuh lebih dari 4 persen, karena laporan inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan harapan kenaikan suku bunga yang kurang agresif dari Federal Reserve (Fed).Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.