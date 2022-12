Jelang Akhir Tahun Harga Emas Naik Rp6 Ribu/Gram

Emas batangan 0,5 gram Rp557 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,014 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,96 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,92 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,84 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,63 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,96 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,84 juta.

Emas batangan 100 gram Rp95,61 juta.

Emas batangan 250 gram Rp238,76 juta.

Emas batangan 500 gram Rp477,32 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp954,6 juta.

Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang (Antam) mendekati pergantian 2022 menuju 2023 terpantau naik.Melansir laman Logam Mulia, Rabu, 28 September 2022 harga emas ukuran satu gram sebesar Rp1,014 juta naik Rp6.000 dari harga perdagangan sebelumnya Rp1,008 ribu per gram.Sementara untuk harga buyback emas tepantau di Rp914 ribu per gram, juga naik Rp6.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini per 1 gram sebesar Rp12.750 per gram.Harga emas menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut. Kenaikan ini didorong oleh dolar AS yang melemah setelah Tiongkok akan membatalkan aturan karantina covid-19 untuk wisatawan yang masuk, langkah besar dalam pembukaan kembali perbatasannya.Dikutip dari Antara, Rabu, 28 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di Divisi Comex New York Exchange bertambah USD18,90 atau 1,05 persen menjadi USD1.823,10 per ons, setelah diperdagangkan menyentuh level tertinggi sesi di USD1.841,90 dan terendah di USD1.808,00.Emas berjangka terangkat USD8,90 atau 0,5 persen menjadi USD1.804,20 pada Jumat, 23 Desember 2022, setelah anjlok USD30,10 atau 1,65 persen menjadi USD1.795,30 pada Kamis, 22 Desember 2022, dan tidak berubah di USD1.825,40 pada Rabu, 21 Desember 2022.