Masih Ada Harapan Rupiah Menguat Hari Ini

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada hari ini berpeluang menguat didorong rencana stimulus tambahan untuk bantuan pandemi oleh pemerintah Amerika Serikat.Pada pukul 09.43 WIB, rupiah melemah 19 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.054 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.035 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan pagi ini terlihat aset berisiko seperti indeks saham Asia mengalami kenaikan."Pasar kemungkinan masih merespons positif rencana pemerintahan Joe Biden untuk merilis stimulus sebesar USD1,9 triliun. Sentimen ini mungkin bisa membantu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini," ujar Ariston, dikutip dari Antara, Senin, 25 Januari 2021.Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, pasar juga mengkhawatirkan kasus covid-19 yang terus naik di dunia dan juga di Indonesia yang memicu pembatasan aktivitas baru."Ini bisa memberikan tekanan untuk rupiah. Selain itu, bila pasar kembali merespons kenaikan tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah AS, rupiah juga berpotensi melemah kembali," kata Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp14 ribu per USD hingga Rp14.100 per USD.Pada Jumat, 22 Januari 2021 lalu, rupiah ditutup melemah 35 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp14.035 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14 ribu per USD.(AHL)