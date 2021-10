Rupiah Melemah Tipis Terseret Tarik Ulur Jadwal Tapering

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan akhir pekan ini melemah tipis imbas tarik ulur jadwal pengurangan aset yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve ( The Fed )."Investor menunggu laporan pekerjaan AS terbaru, yang mencakup penggajian nonpertanian dan akan dirilis hari ini. Data tersebut dapat memengaruhi jadwal Federal Reserve AS untuk pengurangan aset," ucap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Jumat, 8 Oktober 2021.Ibrahim mengungkapkan, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada September ada kesepakatan luas di antara pembuat kebijakan untuk memulai pengurangan aset setelah November 2021, selama laporan pekerjaan untuk September 'layak'. Bank sentral juga dapat menaikkan suku bunga pada 2022.Adapun jumlah klaim pengangguran awal yang diajukan selama sepekan terakhir juga turun menjadi 326 ribu, terbesar dalam tiga bulan. Ini mengindikasikan pemulihan lebih lanjut di pasar kerja Negeri Paman Sam itu."Sementara itu, Senat AS pada Kamis menyetujui undang-undang untuk sementara menaikkan batas utang pemerintah federal USD28,4 triliun dan menghindari risiko gagal bayar dalam sebulan. Ini akan menunda solusi jangka panjang hingga awal Desember 2021," paparnya.Di sisi lain, indeks manajer pembelian layanan Caixin Tiongkok untuk September menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan 53,4. Negeri Tirai Bambu ini juga memiliki 62,64 juta troy ons emas halus pada akhir September 2021, tidak berubah dari Agustus."Di seberang Atlantik, Kepala Ekonom Bank of England yang baru dibentuk Huw Pill mengatakan bahwa tekanan inflasi terbukti lebih lengket daripada yang diperkirakan sebelumnya. Komentarnya memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga pada Februari 2022, dan bahkan mungkin paling cepat 2021," urai Ibrahim.Dari faktor domestik, Ibrahim memandang disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diapresiasi pasar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahkan menargetkan penerimaan pajak pemerintah pada tahun depan bakal mencapai Rp139,2 triliun."Ia mengaku optimistis bisa mencapai target lewat implementasi UU HPP. Angka tersebut didapat dari asumsi pendapatan pajak bisa mencapai kisaran 9,22 persen dari PDB tahun depan, yaitu Rp1.510 triliun," urai Ibrahim.Selain itu, potensi penerimaan tambahan perpajakan disumbang dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semula 10 persen menjadi 11 persen, mulai 1 April 2022. Kemudian, program pengampunan pajak jilid II yang mulai diterapkan pada Januari hingga Juni 2022. Juga, penambahan kelompok pajak penghasilan (PPh) Pribadi di atas Rp5 miliar sebesar 35 persen mulai tahun depan."Ini berpotensi peningkatan pendapatan negara dari penerimaan pajak di 2022 hampir Rp140 triliun dan 2023 kenaikannya bisa mencapai Rp150 triliun hingga Rp160 triliun," jelas Ibrahim.