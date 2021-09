Rupiah Pagi Melemah ke Level Rp14.254/USD

(DEV)

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah.Mengutip Bloomberg, Rabu, 15 September 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.254 per USD, melemah 12,5 poin atau 0,09 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp14.247 per USD.Pada pembukaan perdagangan pagi ini, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.254-Rp14.260 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,49 persen.Sementara itu, dolar AS juga jatuh terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), setelah data menunjukkan kenaikan inflasi AS bulan lalu lebih lemah dari perkiraan, menciptakan ketidakpastian tentang waktu pengurangan pembelian aset (tapering) oleh Federal Reserve.Melansir Antara, Rabu, 15 September 2021, beberapa pejabat Fed telah menyatakan bank sentral AS dapat mengurangi pembelian surat utang pada akhir tahun, tetapi mengatakan kenaikan suku bunga tidak akan terjadi untuk beberapa waktu.The Fed akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter dua hari pada minggu depan, dengan investor tertarik untuk mengetahui apakah pengumuman tapering akan dibuat.