Mantap! Rupiah Menguat di Tengah Memanasnya Invasi Rusia ke Ukraina

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan ini menguat, meski invasi Rusia ke Ukraina masih berlanjut. Penguatan mata uang Garuda tersebut imbas jebloknya USD gara-gara kekhawatiran para investor dunia terhadap invasi tersebut. "Dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya, karena investor terus menilai kembali situasi seputar invasi Rusia ke Ukraina serta sanksi (negara-negara) Barat yang lebih lanjut terhadap Rusia," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisisnya, Jumat, 25 Februari 2022.Menurut Ibrahim, serangan Rusia ke Ukraina merupakan serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Saat ini, puluhan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka dan pasukan Ukraina bertempur di berbagai bidang.Di sisi lain, AS menanggapi invasi tersebut dengan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Kondisi ini menghambat akses Rusia ke mata uang asing di samping sanksi terhadap bank dan perusahaan milik negara."Presiden AS Joe Biden menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia yang bertujuan menghambat kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis dalam mata uang utama. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank Rusia dan perusahaan milik negara," tutur Ibrahim.Investor juga menghitung dampak krisis di Ukraina terhadap kebijakan moneter bank sentral. Beberapa pejabat dari Bank Sentral Eropa, bahkan mereka yang dianggap hawkish, mengatakan situasi di Ukraina dapat menyebabkan bank sentral menunda dimulainya pengurangan aset."Di AS, investor dan beberapa pejabat mengatakan bahwa konflik kemungkinan akan memperlambat, tetapi tidak menghentikan, kenaikan suku bunga yang akan segera terjadi dari Federal Reserve AS," terangnya.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.364 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 27 poin atau setara 0,19 persen dari posisi Rp14.391 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.362 per USD. Rupiah menguat tipis 5,5 poin atau setara 0,04 persen dari Rp14.368 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.369 per USD atau naik tipis dua poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.371 per USD."Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp14.340 per USD hingga Rp14.410 per USD," tutup Ibrahim.