Ini Penyebab Rupiah Takluk terhadap Dolar AS

"Dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya karena Rusia memerintahkan pasukan ke bagian-bagian yang memisahkan diri dari Ukraina timur dan barat serta berjanji akan memberikan sanksi sebagai tanggapan," ujar Ibrahim, dalam analisis hariannya, Selasa, 22 Februari 2022.



"Seorang pejabat senior AS mengatakan langkah itu belum merupakan invasi lebih lanjut yang akan memicu sanksi paling keras. Tetapi kampanye yang lebih luas bisa datang kapan saja," tutur dia.



Selain itu, Inggris, Prancis, dan Jerman setuju untuk menanggapi pengakuan Rusia atas wilayah yang memisahkan diri dengan sanksi. Gedung Putih pun akan segera mengumumkan tindakan lebih lanjut.

"Krisis yang semakin cepat telah mendorong minyak ke level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sementara safe haven menguat dan saham berjangka AS menukik," urainya.

Sementara, data dari domestik seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi pendorong nilai tukar rupiah untuk tak terlalu terjerembab terlalu dalam. Nilai harta bersih dari seluruh peserta PPS sendiri telah mencapai Rp17,87 triliun dalam 53 hari pelaksanaan program tersebut.



Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa hingga pagi ini terdapat 15.616 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Dari jumlah itu, terbit 17.400 surat keterangan dari seluruh peserta, sejak PPS dibuka pada 1 Januari 2022.



Berdasarkan nilai harta bersih itu, rata-rata harta yang dilaporkan setiap peserta berkisar Rp1,14 miliar, tetapi nilai harta tersebut akan berbeda-beda dari setiap wajib pajak. Pemerintah tidak menetapkan batasan nilai harta dalam PPS, sehingga nilai harta dari para peserta akan bervariasi.



"Total aset peserta PPS terdiri dari Rp15,6 triliun deklarasi dalam negeri dan repatriasi, serta Rp1,12 triliun deklarasi luar negeri. Lalu, terdapat Rp1,12 triliun yang diinvestasikan oleh peserta," papar Ibrahim.



Mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.366 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 38,5 poin atau setara 0,27 persen dari posisi Rp14.327 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.353 per USD. Rupiah melemah sebanyak 18 poin atau setara 0,13 persen dari Rp14.335 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.362 per USD atau turun 33 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.329 per USD.



"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp14.350 per USD hingga Rp.14.400 per USD," tutup Ibrahim.

Ibrahim bilang, rencana pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menjadi fokus menjelang kemungkinan pertemuan puncak para pemimpin AS-Rusia pada Jumat.Adapun benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun turun sebanyak 5,5 basis poin selama krisis Ukraina di tengah taruhan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS. Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman sendiri menyatakan dia akan melihat data ekonomi selama tiga pekan ke depan."Hal tersebut untuk menentukan apakah perlu menaikkan suku bunga setengah poin persentase pada pertemuan bank sentral berikutnya di Maret," jelas Ibrahim.